Эксклюзив 09 января 2023, 13:25 Появилось видео с места пожара в Солнцеве, где погибла женщина Видео «360»: в Солнцеве загорелась квартира в пятиэтажке, погибла женщина

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На улице Родниковая в столичном районе Солнцево загорелась квартира. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия. Пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что спасатели обнаружили в горящем помещении тело женщины.

На кадрах видно, что жильцы пятиэтажки покинули дом. Рядом со зданием расположились пожарные машины и спасатели. Они начали осмотр квартиры и тушение пламени.

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В ходе работы выяснилось, что в квартире находилась женщина, она погибла. Прокуратура Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара.

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Днем 8 января пожар случился в многоэтажке на улице Дмитрия Ульянова. В квартире обнаружили тела трех человек — мужчины и двух женщин с огнестрельными ранениями. По версии следователей, 42-летний житель Москвы сначала застрелил сестру и мать, а затем покончил с собой. Перед этим он устроил пожар. Правоохранители возбудили уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования, а также взял это дело под личный контроль.