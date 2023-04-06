Эксклюзив 06 апреля 2023, 20:54 Появилось видео с места пожара в петербургской квартире, где погибли две девушки Видео «360»: экстренные службы работают на месте пожара в квартире в Петербурге

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В распоряжении «360» оказалось видео с места сегодняшнего пожара на проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге. Как сообщили СМИ и местные жители, в сгоревшей квартире располагался бордель. По предварительной информации, при пожаре погибли две женщины из Узбекистана. Несколько человек вытащили из горящего помещения живыми.

На кадрах видно, как спасатели выносят потерявшую сознание девушку, а также тело другой, которую спасти не удалось.

Пожар в семикомнатной коммунальной квартире начался 6 апреля около 12:00 по московскому времени. На тот момент в помещении находились не менее шести человек. Огонь удалось потушить за 20 минут. Две девушки погибли.

Согласно данным сайта «Аргументы и факты», пожар начался и-за загоревшегося полотенца, которое сушили на электрообогревателе.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, причиной смерти погибших стало отравление угарным газом. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и ряд необходимых экспертиз. В ведомстве опубликовали видео из квартиры, где случился пожар.