Появилось видео с места пожара в многоэтажке в Красногорске

В Красногорске обесточили три из пяти подъездов дома на улице Карбышева, где в одной из квартир произошел пожар. По данным источника «360» в экстренных службах, там мог взорваться газовый баллон. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении «360».

По словам источника, похожие на взрыв звуки раздались со второго этажа. Об этом рассказали живущие выше.

В пресс-службе ГУ МЧС по Подмосковью не подтвердили факт взрыва. По предварительным данным, в доме загорелся мусор.

«Все залито водой. Три подъезда из пяти обесточены», — заявил собеседник «360».

В ликвидации последствий ЧП задействуют тепловую пушку — чтобы высушить разлитую воду. После этого попробуют вернуть подачу электроэнергии в четвертый и пятый подъезды.

Источник отметил, что сильно сгорела двухкомнатная квартира. На скорой с ожогами увезли мужчину. Всех людей вывели из здания на улицу, а внутрь дома никого не пускают.