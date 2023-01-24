Эксклюзив 24 января 2023, 07:14 Появилось видео с места пожара в Кунцево Видео: в Кунцево загорелись две квартиры, спасли 5 человек

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Двое из пяти спасенных на пожаре в Кунцево получили отравление продуктами горения, рассказал источник «360». Загорелась квартира на третьем этаже, огонь перекинулся на четвертый, его потушили на площади 60 квадратных метров. Появилось видео с места возгорания.

Пожар в многоквартирном доме на улице Боженко начался 24 января около 04:35. Сначала загорелась квартира на третьем этаже, затем огонь перекинулся на балкон четвертого — в общей сложности пострадала площадь 60 квадратных метров. К 05:10 пожар потушили.

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Спасатели помогли выйти пяти людям, у двух из них медики увидели признаки отравления продуктами горения — мужчина от госпитализации отказался, а ребенка увезли в Филатовскую больницу. Из дома эвакуировали 25 человек, но вывезти их в безопасное место удалось не сразу из-за проблем с подъездом к дому.

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