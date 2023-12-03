03 декабря 2023, 12:52
Появилось видео с места пожара в кафе на северо-востоке Москвы
Прокуратура Москвы опубликовала ролик с места пожара в кафе на улице Космонавтов
Пожар в кафе в Алексеевском районе Москвы попал на видео. Кадры с места ЧП разместила пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, 3 декабря в Северо-Восточном округе столицы на улице Космонавтов загорелось кафе. На кадрах ролика видно, что пожар нанес большой ущерб заведению. Информации о пострадавших не поступало.
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Точную причину возникновения огня установят, когда будут готовы результаты пожарно-технической экспертизы. Останкинская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
Источник «360» уточнил, что пламя охватило чердак кафе и первый этаж. Прибывшие на место спасатели развернули три ствола для борьбы с огнем. Позже спасателям удалось полностью локализовать пожар.
Накануне возгорание произошло в 17-этажном жилом доме в Юго-Восточном административном округе Москвы. В полыхающей квартире оказались заблокированы дети.
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