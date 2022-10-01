Появилось видео с места пожара в московском хостеле | 360°

Эксклюзив 01 октября 2022, 20:18 Поделиться Telegram

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Viber Появилось видео с места пожара в московском хостеле МЧС: в результате пожара в хостеле на северо-востоке Москвы никто не пострадал

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В результате пожара в хостеле на Ярославской улице никто не пострадал, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. По данным ведомства, в 19:37 открытое горение ликвидировали.

«По адресу: улица Ярославская, дом 10, корпус 5, — поступила заявка. Команда передала, что в 19:37 открытое горение ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало. Подразделения проводят разведку поэтажно», — сообщили в пресс-службе.

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Источник «360» в экстренных службах уточнил, что на четвертом этаже здания загорелись мебель, личные вещи и постельное белье. Открытое горение ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Для проветривания помещения установили два вентилятора.

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По данным ТАСС, до приезда спасателей из хостела эвакуировали более 300 человек.

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