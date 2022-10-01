Появилось видео с места пожара в московском хостеле | 360°

Все новости

Криминал

01 октября 2022, 21:08

Полиция Петербурга задержала ограбившего цветочный ларек мигранта-романтика

Подмосковье

01 октября 2022, 21:07

Работников сферы образования поздравили с Днем учителя в Луховицах

Реклама

Подмосковье

01 октября 2022, 20:47

Мастер-класс по выпечке хачапури провели для пенсионеров в Котельниках

Происшествия

01 октября 2022, 20:41

Диверсанты подорвали опору ЛЭП в Запорожской области

Мир

01 октября 2022, 20:24

Солдат из почетного караула у гроба Елизаветы II умер после похорон

Эксклюзив

01 октября 2022, 20:18

Появилось видео с места пожара в московском хостеле

Мир

01 октября 2022, 20:05

Отсутствие у Запада мирного плана по выходу из украинского кризиса назвали позором

Мир

01 октября 2022, 19:51

Швеция оценила шансы на поимку организаторов диверсии на «Северных потоках»

Общество

01 октября 2022, 19:40

Отечественные перевозчики начнут перецеплять грузы для доставки из ЕС в Россию

Эксклюзив

01 октября 2022, 20:18

Появилось видео с места пожара в московском хостеле

МЧС: в результате пожара в хостеле на северо-востоке Москвы никто не пострадал

Читать 360tv в

В результате пожара в хостеле на Ярославской улице никто не пострадал, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. По данным ведомства, в 19:37 открытое горение ликвидировали.

«По адресу: улица Ярославская, дом 10, корпус 5, — поступила заявка. Команда передала, что в 19:37 открытое горение ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало. Подразделения проводят разведку поэтажно», — сообщили в пресс-службе.

Реклама

Источник «360» в экстренных службах уточнил, что на четвертом этаже здания загорелись мебель, личные вещи и постельное белье. Открытое горение ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Для проветривания помещения установили два вентилятора.

Реклама

По данным ТАСС, до приезда спасателей из хостела эвакуировали более 300 человек.

Пожары

МЧС РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама