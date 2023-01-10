Эксклюзив 10 января 2023, 15:11 Появилось видео с места пожара у станции метро «Дмитровская» Видео «360»: на место пожара у станции метро «Дмитровская» отправились вертолеты

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Два вертолета направили тушить крупный пожар возле станции метро «Дмитровская» в Москве, рассказал источник «360». Спасатели продолжают работать на месте возгорания.

На оказавшихся в распоряжении «360» кадрах видно, что сотрудники МЧС стараются потушить пламя при помощи автолестницы. Территорию вокруг оцепили, в небо над районом поднимаются черный дым.

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В пресс-службе столичного МЧС рассказали, что получили сигнал о возгорании на улице Добролюбова в 13:40. Прибывшие на место спасатели установили, что огнем охвачено разноуровневое трехэтажное здание (склад). По предварительной информации, площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Его тушением занимаются 136 человек при помощи 48 единиц техники. На месте происшествия развернули штаб — информации о пострадавших нет. В министерстве добавили, что еще до прибытия спасателей здание самостоятельно покинули233 человека.

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Здание недалеко от станции метро «Дмитровская» загорелось днем 10 января. По словам очевидцев, огонь распространился на территории автосервиса.