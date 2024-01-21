Происшествия 21 января 2024, 15:06 Появилось видео с места пожара на терминале «Новатэк» в Усть-Луге Терминал «Новатэк» в Усть-Луге приостановил работу из-за пожара

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Терминал производителя природного газа «Новатэк» в Усть-Луге приостановил работу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский в Telegram-канале сообщил, что спасатели локализовали возгорание на терминале. Также он поделился видео работы сотрудников МЧС.

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Ранг пожара понизили до второго. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

Возгорание на угольном терминале в Усть-Луге началось в ночь на 21 января. Всех сотрудников предприятия эвакуировали, никто не пострадал.

В «Новатэк» заявили, что предварительной причиной пожара стало внешнее воздействие. Других подробностей в компании не привели. При этом перед возгоранием на терминале были слышны взрывы.