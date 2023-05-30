Эксклюзив 30 мая 2023, 16:26 Появилось видео с места пожара на складе с пластиком в Осташеве Видео «360»: пожарные ликвидируют возгорание на складе с пластиком в селе Осташево

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Пожарные продолжают тушить возгорание на складе с пластиком в селе Осташево Волоколамского городского округа. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

К горящему зданию продолжают подъезжать пожарные машины. Сотрудники МЧС пытаются сбить пламя водой. Движение по участку Рузского шоссе временно приостановили.

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В пресс-службе МЧС по Московской области рассказали, что на момент прибытия первого подразделения в здании на площади 3150 квадратных метров горел пластик. В 16:02 пожар удалось локализовать. Специалисты выяснят причины случившегося.

Склад в Осташеве загорелся днем 30 мая. Очаг возгорания находился на первом этаже двухэтажного здания. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб установили, что пламя охватило около двух тысяч квадратных метров. По предварительным данным, пожар случился в помещении по производству спиртосодержащей жидкости. Автомобилистов предупредили, что из-за ЧП временно перекрыли движение по Рузскому шоссе. Водителям, следовавшим в Осташево, предложили выбрать пути объезда через Можайский городской округ. «Известия» напомнили, что к тушению пожара привлекли три единицы техники и 11 человек.