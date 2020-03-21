21 марта 2020, 23:19
Появилось видео с места пожара на складе на юго-востоке Москвы
Пожарные локализовали огонь, охвативший склад на Перовском шоссе на юго-востоке Москвы. «360» публикует первые кадры с места событий.
Можно увидеть, как пламя охватило большой ангар и со второго этажа оно бьет наружу. После видно, как в промышленной зоне над зданием поднимается густой черный дым.
В данный момент пожар на складе ликвидировали.
Ранее стало известно, что пожарные локализовали огонь на площади в 500 квадратных метров. Однако от жара на складе обрушилась крыша.
Информацию о пожаре подтвердили в МЧС. Когда пожарные прибыли на место, огонь распространился уже на 100 квадратных метров.
Площадь продолжала увеличиваться. По предварительным данным, первыми загорелись декорации, которые хранились на складе. Сведения о пострадавших не поступали