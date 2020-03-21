Появилось видео с места пожара на складе на юго-востоке Москвы

Пожарные локализовали огонь, охвативший склад на Перовском шоссе на юго-востоке Москвы. «360» публикует первые кадры с места событий.

Можно увидеть, как пламя охватило большой ангар и со второго этажа оно бьет наружу. После видно, как в промышленной зоне над зданием поднимается густой черный дым.

В данный момент пожар на складе ликвидировали.

Ранее стало известно, что пожарные локализовали огонь на площади в 500 квадратных метров. Однако от жара на складе обрушилась крыша.

Информацию о пожаре подтвердили в МЧС. Когда пожарные прибыли на место, огонь распространился уже на 100 квадратных метров.

Площадь продолжала увеличиваться. По предварительным данным, первыми загорелись декорации, которые хранились на складе. Сведения о пострадавших не поступали