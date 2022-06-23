Появилось видео с места пожара на лакокрасочном предприятии в Электроуглях

На предприятии в Электроуглях продолжают ликвидировать крупный пожар. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что цех окутан черным дымом, клубы которого поднимаются высоко над зданием. Они видны даже на большом отдалении от места ЧП. Внутри здания все еще продолжает бушевать огонь. Языки пламени видны в разбитые окна.

По последним данным, площадь возгорания составила 2400 квадратных метров. На месте работают 55 спасателей и 17 единиц техники. По информации источника «360», к тушению готовятся привлечь вертолеты Московского авиационного центра.

Причины и обстоятельства возгорания в трехэтажном кирпичном производственном здании уточняются.