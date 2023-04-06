Происшествия 06 апреля 2023, 15:49 Появилось видео с места попытки прорыва украинской ДРГ под Брянском «Известия»: на месте проникновения украинской ДРГ под Брянском нашли использованный снаряд

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На месте попытки прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области нашли выстрел от гранатомета. Видео с места происшествия опубликовали «Известия».

На кадрах сотрудник спецслужбы идет по проселочной дороге, видит на земле использованный снаряд и комментирует ситуацию.

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Сегодня утром украинская ДРГ из 20 человек попыталась проникнуть в район села Случовск Погарского района Брянской области. Российские военные и пограничники нанесли диверсантам огневое поражение. По данным СМИ, участники диверсионно-разведывательной группы передвигались на двух пикапах.

Перед этим ВСУ атаковали поселок Запесочье в Брянской области. В результате минометного обстрела никто не пострадал, но 10 жилых домов и одна легковушка получили повреждения. На место отправились оперативные службы.

Украинские боевики регулярно обстреливают приграничные регионы. Например, на прошлой неделе появилась информация, что в Белгородской области сбили беспилотник ВСУ.