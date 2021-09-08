Появилось видео с места поисковых работ после взрыва в Ногинске

Видео с места поисковых работ после взрыва в жилом доме в Ногинске оказалось в распоряжении «360». Около 60 сотрудников МЧС разбирают завалы в надежде найти живых людей.

Утром 8 сентября в Ногинске произошел взрыв в жилом многоквартирном доме. По предварительной информации, причиной взрыва мог стать бытовой газ. По последним данным, пострадали восемь человек, один из них находится в реанимации. Всех госпитализировали в ногинскую больницу. При взрыве, по данным СКР, погибли два человека: мужчина и женщина. Власти Подмосковья информацию о жертвах не подтверждают. Жителей дома эвакуировали и расположили в детском саду.

На месте работают 60 человек, 24 единицы техники.

По поручению губернатора пострадавшее здание будет тщательно обследовано, чтобы понять, какие восстановительные работы потребуются. При взрыве также выбило окна в соседнем доме и припаркованных машинах. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, взрывная волна разрушила восемь квартир.