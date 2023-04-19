Эксклюзив 19 апреля 2023, 00:43 Появилось видео с места поиска пропавшей в Балашихе девочки Видео «360»: почти 50 волонтеров Liza Alert вышли на поиски 4-летней девочки в Балашихе

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Отряд волонтеров Liza Alert принимает участие в поиске пропавшей четырехлетней девочки из Балашихи. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

К поиску ребенка присоединились около 50 поисковиков Liza Alert. Также возле дома дежурят местные жители, готовые по необходимости принять участие в поисках. Сообщается, что уже несколько домов в округе проверили кинологи с собаками, однако найти девочку пока не удалось.

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Водителей, у которых на авто установлен регистратор и кто был на месте событий вечером 18 апреля, просят предоставить видеозаписи с камер.

Ранее стало известно, что в Балашихе погибла женщина, упав с восьмого этажа. После этого пропала ее четырехлетняя дочь. По рассказам местных жителей, погибшая приехала в Московскую область из Луганска и снимала здесь квартиру.

Как сообщили следователи, изучение видеокамер у дома говорит о том, что девочка заходила вместе с матерью в подъезд, но после этого не выходила.

Подробности уточняются.