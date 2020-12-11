Появилось видео с места подрыва боевика в Карачаево-Черкесии

Очевидцы засняли видео с места подрыва боевика в Карачево-Черкесии. Мужчина погиб на месте. На кадрах видны последствия взрыва.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевик подорвал себя в полдень в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики. Мужчина пытался попасть на территорию, где правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия. Боевика попытались задержать, но он устроил взрыв.

Во время самоподрыва пострадали шесть правоохранителей. Все они получили легкие травмы и были отправлены к медикам. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Среди гражданского населения никто не пострадал.

Теперь правоохранители устанавливают все обстоятельства и выясняют личность преступника.