Появилось видео с места падения женщины с детьми из окна в Москве
Тела женщины и маленького ребенка обнаружили утром 11 ноября возле жилого дома в Бабушкинском районе Москвы. «360» публикует кадры с места происшествия.
Территория рядом с высоткой сейчас обтянута заградительной лентой. Здесь работают следователи и криминалисты. Им предстоит найти родственников погибшей и ее ребенка.
Еще один малыш остался жив — сейчас мальчика пытаются спасти врачи. На вид ему около шести лет.
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По информации СМИ, причиной трагедии могли стать личные проблемы выпавшей из окна женщины. По имеющимся данным, ей было 36 лет. Ее погибшему ребенку не исполнилось и года. Ему было девять месяцев.