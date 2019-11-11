Появилось видео с места падения женщины с детьми из окна в Москве

Тела женщины и маленького ребенка обнаружили утром 11 ноября возле жилого дома в Бабушкинском районе Москвы. «360» публикует кадры с места происшествия.

Территория рядом с высоткой сейчас обтянута заградительной лентой. Здесь работают следователи и криминалисты. Им предстоит найти родственников погибшей и ее ребенка.

Еще один малыш остался жив — сейчас мальчика пытаются спасти врачи. На вид ему около шести лет.

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СК возбудил уголовное дело об убийстве после случившегося на северо-востоке Москвы.

По информации СМИ, причиной трагедии могли стать личные проблемы выпавшей из окна женщины. По имеющимся данным, ей было 36 лет. Ее погибшему ребенку не исполнилось и года. Ему было девять месяцев.