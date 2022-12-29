29 декабря 2022, 16:18
Появилось видео с места падения украинской ракеты в Белоруссии
Видео: силовики осмотрели место падения украинской ракеты в Белоруссии
Саперы начали осмотр места падения украинской ракеты в Белоруссии. Кадры с места опубликовало агентство БелТА.
Представители белорусских спецслужб тщательно осматривают и саму упавшую ракету, и местность вокруг. На близлежащей территории могут оставаться мелкие осколки снаряда.
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Министерство обороны республики сообщило, что фрагменты снаряда принадлежат украинской С-300. Ракету выпустили со стороны этой страны, добавили в оборонном ведомстве. Там подчеркнули, что позже расскажут подробности расследования ЧП.
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Снаряд упал в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области около 10 часов утра 29 декабря. На место происшествия отправились спецслужбы. Они оповестили президента Александра Лукашенко, и тот поручил установить обстоятельства случившегося. Журналисты сравнили ЧП с падением украинской ракеты в Польше. По предварительной информации, никто не пострадал.
В середине декабря замглавы МВД Белоруссии Николай Карпенков сообщал, что ситуация на границе с Украиной вызывает беспокойство у властей республики. По его словам, безопасность внутри страны силовики полностью контролируют.
Падение украинской С-300 в Белоруссии
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