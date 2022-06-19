Появилось видео с места падения параплана в Омской области

Следователи открыли уголовное дело по факту падения параплана в Омской области, в результате которого погибли двое мужчин. Пресс-служба СК опубликовала кадры работы на месте происшествия.

Все случилось в деревне Малокулачье Омского района. По предварительным данным, падение параплана произошло при посадке. Летательный аппарат перевернулся и накрыл летевших на нем мужчин. Оба скончались на месте.

Ранее сообщалось, что один из погибших — 57-летний житель Омска. Сейчас установлена личность второй жертвы — мужчине 55 лет.

Дело возбуждено по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц». Максимальная санкция по статье — лишение свободы на семь лет.

«Сейчас на месте работают следователи, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего», — добавили в пресс-службе Следственного комитета.

Расследование продолжается.