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    19 июня 2022, 12:24

    Появилось видео с места падения параплана в Омской области

    СК возбудил уголовное дело после гибели 2 мужчин в упавшем параплане в Омской области

    Оксана Кириллова

    Следователи открыли уголовное дело по факту падения параплана в Омской области, в результате которого погибли двое мужчин. Пресс-служба СК опубликовала кадры работы на месте происшествия.

    Все случилось в деревне Малокулачье Омского района. По предварительным данным, падение параплана произошло при посадке. Летательный аппарат перевернулся и накрыл летевших на нем мужчин. Оба скончались на месте.

    Ранее сообщалось, что один из погибших — 57-летний житель Омска. Сейчас установлена личность второй жертвы — мужчине 55 лет.

    Дело возбуждено по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц». Максимальная санкция по статье — лишение свободы на семь лет.

    «Сейчас на месте работают следователи, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего», — добавили в пресс-службе Следственного комитета.

    Расследование продолжается.