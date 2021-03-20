Появилось видео с места падения машины в реку на Кубани

Машину, которая свалилась в реку на Кубани с пятью пассажирами, вытащили из воды. Видеоролик оказался в распоряжении «360».

На кадрах видно, что машина лежит колесами вверх. Один конец троса привязали к ней, другой — к грузовику. Большегруз вытаскивает из воды то, что осталось от автомобиля. К месту ЧП приехала скорая помощь.

Автомобиль перевернулся при переезде через реку Адегой в районе улицы Лесной около станицы Шапсугская. На место направлены подразделения МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства. Всего от РСЧС привлечены 33 человека и 11 единиц техники, от МЧС — 17 спасателей и пять единиц техники.

К Адегой также прибыли сотрудники Следственного комитета:

Источник фото: телеканал «360»

По предварительным данным, УАЗ, в котором ехала семья, свалился в воду во время попытки переправиться. Бабушка и 12-летняя девочка успели выпрыгнуть из салона и спаслись. Мужчина, его жена и их 10-летний сын погибли.