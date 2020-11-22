Появилось видео с места падения крана с рабочим на Саввинской набережной

Опубликовано видео с места падения крана с рабочим в строящемся элитном доме на Саввинской набережной в Москве. Пострадавшего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вместе с краном на соседний дом упала бетонная конструкция. Стены здания оказались повреждены — на третьем этаже разбились окна в квартире. Хозяев помещения в тот момент не было дома. Их соседи проснулись от сильного шума.

СМИ сообщили, что в строящемся доме на Саввинской набережной, где сорвался кран, уже купили квартиры некоторые знаменитости.

На месте работают сотрудники спецслужб. Они выясняют обстоятельства происшествия.