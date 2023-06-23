Эксклюзив 23 июня 2023, 18:59 Появилось видео с места падения из окна хоккеиста Георгия Савина Места падения из окна хоккеиста Георгия Савина в Рязани сняли на видео

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Хоккеист Георгий Савин погиб в Рязани, выпав с 18 этажа многоквартирного дома. Видео с места ЧП окалось в распоряжении «360».

На кадрах можно видеть многоэтажный дом и двор ЖК. Жители дома рассказали «360», что узнали о происшествии из Сети.

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«Я видел из окна, что здесь твориться: тело лежало, полиция приехала. Лично не был знаком с погибшим», — рассказал один из жильцов. По словам другого жителя, спортсмен жил с девушкой.

«Мы сидели с моей подругой и вдруг услышали крики. Когда выглянули в окно, то увидели, лежащее во дворе тело, а рядом с ним — девушку», — пояснил очевидец.

О смерти 21-летнего Савина стало известно в пятницу. По предварительным данным, хоккеист выпал с 18 этажа. Директор ХК «Рязань-ВДВ» Роман Годес опроверг слухи о проживании погибшего хоккеиста Савина в квартире клуба, отметив, что контракт со спортсменом закончился 30 апреля.