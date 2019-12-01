Появилось видео с места падения автобуса с моста в Забайкалье

иенПассажирский автобус, ехавший из Читы в Сретенск, упал с моста на замерзшую реку в Забайкальском крае. В результате погибли 10 человек, и люди еще остаются в салоне. В Сети появилось видео с места аварии.

На кадрах видно, что перевернутый и сильно искореженный автобус лежит на льду. Крышу смяло, поэтому люди оказались заблокированными в салоне. Их пытаются достать сбоку автобуса.

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек Подробнее

Рейсовый автобус следовал из Сретинска в Читу. Отъехав 60 километров от города он перевернулся и упал с моста на лед замерзшей реки Куэнга. Причиной аварии стало лопнувшее переднее колесо.

Всего в салоне автобуса находилось 43 человека, из которых 10 скончались на месте. Пятерых пострадавших госпитализировали. Некоторые пассажиры до сих пор находятся в автобусе, их пытаются освободить специалисты.

На место случившегося выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Все причины и обстоятельства ДТП выясняются.