Появилось видео с места падения автобуса с моста в Забайкалье
На кадрах видно, что перевернутый и сильно искореженный автобус лежит на льду. Крышу смяло, поэтому люди оказались заблокированными в салоне. Их пытаются достать сбоку автобуса.
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человекПодробнее
Рейсовый автобус следовал из Сретинска в Читу. Отъехав 60 километров от города он перевернулся и упал с моста на лед замерзшей реки Куэнга. Причиной аварии стало лопнувшее переднее колесо.
Всего в салоне автобуса находилось 43 человека, из которых 10 скончались на месте. Пятерых пострадавших госпитализировали. Некоторые пассажиры до сих пор находятся в автобусе, их пытаются освободить специалисты.
На место случившегося выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Все причины и обстоятельства ДТП выясняются.