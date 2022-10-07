Появилось видео с места обстрела автобуса с мирными людьми в Дарьевке | 360°

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Появилось видео с места обстрела автобуса с мирными людьми в Дарьевке

Замглавы ВГА Стремоусов: на видео с места обстрела автобуса под Херсоном нет военных машин

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В Сети появились кадры с места обстрела автобуса на Дарьевском мосту Херсонской области. Судя по видео, от автобуса остался один обугленный «скелет», все сиденья внутри покорежены.

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Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что на кадрах нет «ни одной военной машины».

«По ком и зачем стреляют укронацисты, уже Порошенко с табличкой расстрелянного автобуса не расскажет. Вот так с государственного переворота в 2014 году заходил в последнюю стадию геноцид украинского народа», — заметил Стремоусов.

Вооруженные силы Украины обстреляли автобус с мирными жителями, ехавшими на работу, в 07:00. В сторону Дарьевского моста ударили четыре ракеты из РСЗО HIMARS. Погибли пять человек, еще трое с осколочными ранениями попали в больницы, врачи оценивают состояние пострадавших как среднетяжелое. Если оно станет тяжелым, раненых могут эвакуировать на лечение в Крым.

Стремоусов уверенно назвал случившееся терактом.

ВСУ

Херсонская область

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