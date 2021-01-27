Появилось видео с места обрушения навеса в воинской части в Можайске

Появилось видео с территории воинской части в Можайске, где обрушилась часть навеса. В результате пострадали четыре контрактника — сейчас их жизням ничего не угрожает.

На кадрах видно, что на территории воинской части все спокойно. Проехало несколько автобусов — один из них привез людей к части, а другой — забрал оттуда. Машин скорой или других экстренных служб не видно, спецтехники тоже нет.

В результате обрушения части навеса пострадали четыре контрактника. В пресс-службе Западного военного округа уточнили, что они получили незначительные травмы, угрозы для их жизни нет.

«27 января 2021 года в результате обрушения части конструкции открытого навеса воинской части, дислоцированной в Можайском районе Подмосковья, незначительные травмы (ушибы, ссадины) получили четверо военнослужащих по контракту», — сказано в сообщении.

По предварительно информации, крыша обрушилась в курилке. Точная причина случившегося пока неизвестно, однако РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщила, что навес мог не выдержать веса мокрого снега.