Эксклюзив 19 декабря 2022, 15:48 Появилось видео с места обрушения лесов на стройке в Краснознаменске Появилось видео обрушившихся лесов на стройке жилого дома в Краснознаменске

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Строительные леса рухнули на жилом объекте в Краснознаменске днем в понедельник, 19 декабря. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

В кадр попали обломки металлических конструкций. Самое место падения лесов оцепили специальной красно-белой лентой.

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Леса рухнули на рабочих, которые трудились внизу. Неизвестно, что именно стало причиной падения строительных приспособлений.

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Травмы получили 15 человек, из них 10 госпитализировали с повреждениями средней тяжести, один — в крайне тяжелом состоянии. Руководство подрядной организации сообщало, что окажет необходимую финансовую помощь пострадавшим.

Прибывшие на место врачи бригады скорой помощи не смогли сразу проехать к дому из-за занесенной снегом подъездной дороги.

Региональный главк МЧС сообщал «360», что сотрудники ведомства к месту происшествия не вызывались. Следователи областного Следкома начали проверку по факту получения рабочими травм.