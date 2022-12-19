19 декабря 2022, 15:48
Появилось видео с места обрушения лесов на стройке в Краснознаменске
Появилось видео обрушившихся лесов на стройке жилого дома в Краснознаменске
Строительные леса рухнули на жилом объекте в Краснознаменске днем в понедельник, 19 декабря. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.
В кадр попали обломки металлических конструкций. Самое место падения лесов оцепили специальной красно-белой лентой.
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Леса рухнули на рабочих, которые трудились внизу. Неизвестно, что именно стало причиной падения строительных приспособлений.
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Травмы получили 15 человек, из них 10 госпитализировали с повреждениями средней тяжести, один — в крайне тяжелом состоянии. Руководство подрядной организации сообщало, что окажет необходимую финансовую помощь пострадавшим.
Прибывшие на место врачи бригады скорой помощи не смогли сразу проехать к дому из-за занесенной снегом подъездной дороги.
Региональный главк МЧС сообщал «360», что сотрудники ведомства к месту происшествия не вызывались. Следователи областного Следкома начали проверку по факту получения рабочими травм.
Краснознаменск
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