Появилось видео с места обнаружения гранаты под платформой в Раменском

Похожий на гранату подозрительный предмет нашли под железнодорожной платформой Быково в Раменском. Видео с места появилось в распоряжении «360».

На кадрах можно видеть, что часть платформы загорожена из-за строительных работ. Вероятно, именно во время их проведения и была сделана потенциально опасная находка.

По данным РИА «Новости», на место прибыли сотрудники полиции и изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1. Из-за ЧП были отменены все электрички Быково — Москва, заявили агентству сотрудники станции. Но другие поезда идут по расписанию.