Эксклюзив 23 февраля 2023, 12:56 Появилось видео с места обнаружения гранат у посольства Швейцарии в Москве Видео «360»: полицейские оцепили место обнаружения гранат у посольства Швейцарии в Москве

Читать 360tv в

На место обнаружения пакета с гранатами на территории посольства Швейцарии в Москве прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полицейские оцепили участок возле диппредставительства. В распоряжении «360» оказалось видео работы силовиков.

К зданию швейцарского посольства прибыло несколько полицейских машин. Силовики оградили часть территории диппредставительства сигнальной лентой.

Реклама

Источники ТАСС сообщили, что на месте работают саперы. Сотрудники посольства отказались комментировать ситуацию.

Реклама

Утром 23 февраля стало известно, что у посольства Швейцарии в Москве обнаружили пакет с предметами, похожими на гранаты. По словам источника «360», они были аккуратно запакованы. Официальных данных о происшествии пока нет.