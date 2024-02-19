Эксклюзив 19 февраля 2024, 15:38 Появилось видео с места обезвреживания взрывчатки в Лобне Работа спецслужб в Лобне во время обезвреживания взрывчатки попала на видео

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Угрозу из-за взрывчатки в Лобне ликвидировали. В распоряжении «360» оказалось видео работы правоохранителей с места происшествия.

Дома, рядом с которыми ввели режим террористической опасности, проверили. Опасности нет, жильцы могут вернуться в свои квартиры из пунктов временного размещения, куда их эвакуировали.

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Взрывное устройство обнаружили в автомобиле на улице Дружбы. В зоне риска были три жилых дома, людей оттуда вывели в близлежащие школы. «360» показывал обстановку в городе во время работы экстренных служб.

Позже стало известно, что заложенное под машину в Лобне самодельное взрывное устройство обезвредили. Местные жители сообщали, что слышали взрыв. Подозреваемого задержали.