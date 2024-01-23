Происшествия 23 января 2024, 14:37 Появилось видео с места нападения волка на женщину в Курганской области Следком показал видео с места нападения волка на жительницу Курганской области

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Женщина в Курганской области скончалась после нападения волка в поселке Курорт «Озеро Медвежье». Хищник растерзал местную жительницу, когда та вышла на прогулку с псом. В пресс-службе СУ СК России по Курганской области показали видео с места происшествия.

Еще живой пострадавшую доставили в больницу с многочисленными ранами головы и конечностей. Но от полученных увечий женщина скончалась.

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Как выяснили следователи, волк зашел на территорию поселка вечером 22 января. Зверь напал на собаку, а погибшая попыталась защитить питомца. Тогда хищник кинулся и на нее.

«В результате нападения зверя пострадало четыре человека, одним из которых была погибшая женщина», — передали в Следкоме.

Местная жительница Юлия, которая пыталась помочь женщине и вызвала ей скорую, в деталях рассказала «360» о случившемся. По ее словам, пострадавшую невозможно было узнать по лицу и одежде, она была вся в крови и изранена.

Это первый случай нападения хищника в населенном пункте, рассказал глава Петуховского муниципального округа Антон Волков. Животное уже ликвидировали. Охотник Алексей предположил, что волк, скорее всего, был больным. Мужчина тоже отметил, что раньше волки в поселок не приходили.