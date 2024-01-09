Эксклюзив 09 января 2024, 14:07 Появилось видео с места массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области Очевидцы показали кадры с места массового ДТП на М-11

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Кадры с места массовой аварии на трассе М-11 в Новгородской области появились в распоряжении «360». На дороге столкнулись 66 автомобилей.

Видео с места событий показали очевидцы. Сын и мать оказались рядом с машиной, в которой погибла семья с маленьким ребенком. Молодой человек на видео рассказал, что как только их авто остановилось, в него влетела другая машина. На кадрах видно множество столкнувшихся автомобилей.

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На видеорегистратор другого водителя тоже попал момент аварии. На заснеженной дороге стояли несколько разбитых легковушек. Автор видео отметил, что он жив.

Морозы и мощные снегопады могли стать причиной массового столкновения автомобилей на трассе М-11, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, точную причину аварии установят специалисты.

ДТП в Новгородской области произошло 8 января. Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли, еще 17 пострадали.