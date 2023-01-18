18 января 2023, 16:14
Появилось видео с места массового ДТП на Ленинградском проспекте в Москве
Место ДТП с пятью автомобилями на Ленинградском проспекте в Москве сняли на видео
Место массового ДТП на Ленинградском проспекте в Москве попало на видео. В районе дома 32/2 столкнулись пять автомобилей. По данным источника «360», в результате пострадали два человека.
На месте работают оперативные службы и правоохранители. Они устанавливают обстоятельства и причины аварии и ликвидируют последствия ДТП.
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По информации источника «360», Ленинградский проспект не поделили Mercedes, Toyota, Volkswagen, Hyundai и BMW. Пострадавших начали осматривать прибывшие медики скорой помощи.
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В департаменте транспорта столицы уточнили, что машины столкнулись в средних рядах в направлении области и в правом в направлении центра.
Одну из пострадавших госпитализировали с переломом руки, добавил собеседник «360».
ДТП
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