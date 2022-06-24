Появилось видео с места крушения самолета в Рязани

Видео с места падения самолета появилось в Сети. После крушения борта произошел пожар. Сейчас на месте работают спасатели.

Один пострадавший доставлен в больницу Рязани, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя городской больницы скорой помощи.

Остальные, по его словам, доставлены в областную клиническую больницу. При этом точное число пострадавших и есть ли погибшие собеседник агентства не уточнил.

На месте происшествия работают спасательные службы.

Сообщение о падении самолета поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Рязанской области в 03:18 по московскому времени, сообщал ТАСС со ссылкой на МЧС. В результате падения самолета разрушений нет, отмечали в пресс-службе.