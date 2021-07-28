Появилось видео с места крушения самолета в Приамурье

Легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в Приамурье. Воздушное судно приземлилось на федеральной трассе «Амур». В распоряжении «360» появилось видео, снятое на месте происшествия.

На кадрах можно заметить разбившийся самолет, который лежит возле лесополосы у магистрали. У летательного аппарата оторвало одно крыло. Судно обследуют четверо мужчин. По предварительным данным, пассажиров в самолете не было, в кабине находился только один пилот. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

В управлении МВД по Амурской области рассказали РИА «Новости», что сообщение о самолете, который заметили на дороге, поступило в отдел полиции по Архаринскому району. Стражи порядка выехали на место. Проводится проверка.

В Восточном межрегиональном управлении на транспорте СК сообщили ТАСС, что воздушное судно выполняло плановый полет в Читу. Самолет совершил вынужденную посадку на трассе из-за метеоусловий.

По сообщению от источника Life, пилота на месте происшествия не оказалось. Предположительно, он сбежал.