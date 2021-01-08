Появилось видео с места крушения самолета под Петербургом

Легкомоторный самолет при взлете столкнулся с другим бортом и разбился под Санкт-Петербургом. Областное управление МЧС предоставило «360» видео с места происшествия.

Столкновение самолетов случилось на аэродроме Гостилицы в Ленинградской области 8 января. По предварительным данным, погибли три человека. Один из самолетов приземлился с небольшими повреждениями, его пилот не пострадал. Второй самолет, судя по кадрам, перевернулся в воздухе.

По данным прокуратуры, два борта вылетели с аэродрома с разницей в минуту. Также известно об одном пострадавшем в результате происшествия.

По факту инцидента транспортная прокуратура начала проверку. «На место происшествия с целью проведения проверочных мероприятий и координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Александр Ганихин. Ход и результаты проверки находятся на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова», — отметили в ведомстве.