Появилось видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

Появились первые кадры с места крушения самолета на Камчатке. Видео «360» предоставили в МЧС.

На кадрах, которые сняли с поискового вертолета, видно большое черное пятно на вершине скалы — именно на этом месте упал Ан-26. Часть обломков остались на каменистом склоне. Некоторые фрагменты воздушного судна рухнули на морское побережье.

Самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана 6 июля. Он пропал с радаров, когда уже приближался к аэропорту назначения. Обломки воздушного судна позже нашли на скале в четырех километрах от места, где оно должно было приземлиться. На борту самолета находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

Спасатели пока не нашли тела жертв авиакатастрофы. Поисковую операцию сейчас приостановили, так как на Камчатке уже темно. Работу продолжат утром. Ранее в СК сообщили, что крушение могло произойти из-за сложных погодных условий, технических неисправностей или ошибки пилотов.