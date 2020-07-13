13 июля 2020, 06:49
Появилось видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
В сети опубликовали видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области. Кадры появились в социальной сети «Вконтакте».
Самолет упал около 04:00 по Москве в районе села Кистенево. Он выполнял полевые работы. На борту было два человека. При крушении погиб Александр Шимонов 1971 года рождения. Алексей Уткин 1965 года рождения госпитализирован с 50% ожогов тела.
На место падения выехали следователи Приволжского следственного управления. По факту крушения организована проверка.