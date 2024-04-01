01 апреля 2024, 11:41
Появилось видео с места гибели семилетней девочки под бетонным забором в Мытищах
Уголовное дело завели после смерти девочки из-за падения забора в Мытищах
Следователи завели уголовное дело после гибели семилетней девочки из-за падения бетонной секции забора в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Забор рухнул на ребенка 31 марта недалеко от одного из жилых домов в городе. Девочка скончалась на месте. Уголовное дело завели по статье «Причинения смерти по неосторожности и халатности».
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«Следователями и криминалистами завершен осмотр места происшествия», — передали в Следкоме России.
Специалисты изъяли документы, в которых содержится информация о земельном участке. Следователи устанавливают, кто ответственен за надлежащее содержание территории.
Ранее двое детей погибли в запертом доме при пожаре на Алтае. Спасатели обнаружили тела 13-летней девочки и годовалого мальчика. Выяснилось, что родители закрыли двери и уехали в магазин.
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