Происшествия 01 апреля 2024, 11:41 Появилось видео с места гибели семилетней девочки под бетонным забором в Мытищах Уголовное дело завели после смерти девочки из-за падения забора в Мытищах

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Следователи завели уголовное дело после гибели семилетней девочки из-за падения бетонной секции забора в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Забор рухнул на ребенка 31 марта недалеко от одного из жилых домов в городе. Девочка скончалась на месте. Уголовное дело завели по статье «Причинения смерти по неосторожности и халатности».

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«Следователями и криминалистами завершен осмотр места происшествия», — передали в Следкоме России.

Специалисты изъяли документы, в которых содержится информация о земельном участке. Следователи устанавливают, кто ответственен за надлежащее содержание территории.

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