Появилось видео с места гибели пятерых рабочих в Подмосковье

Пять рабочих скончались в результате отравления угарным газом в подмосковном Солнечногорске. В распоряжении «360» появились кадры, снятые на месте происшествия.

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

На видео можно заметить строительные бытовки, в одной из которых ранее были обнаружены тела пяти погибших рабочих. На место прибыли сотрудники полиции.

В Следственном комитете по Московской области ранее сообщили, что признаков насильственной смерти обнаружено не было. По версии СК, смерть рабочих наступила в результате отравления угарным газом. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Согласно предварительной информации, все погибшие прибыли в Подмосковье из Марий Эл.

Утром в четверг пятерых рабочих обнаружили мертвыми в бытовках в деревне Болкашино Солнечногорского городского округа. Представитель управления МЧС по Подмосковью сообщил «360», что пожара в бытовках не было. Областная прокуратура начала проверку. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что причиной смерти могло стать отравление суррогатным алкоголем.