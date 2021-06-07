Появилось видео с места гибели народной артистки Риммы Волковой

Появилось видео последствия смертельного ДТП с участием народной артистки России Риммы Волковой. Ролик опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Бывшая солистка Мариинского театра разбилась 6 июня вечером в Ломоносовском районе Ленинградской области. В легковой автомобиль Datsun, в котором ехали 80-летняя певица Римма Волкова и еще два человека, врезался микроавтобус Peugeot Boxer.

По данным полиции, машина получила сильные повреждения. Народная артистка и мужчина погибли на месте, еще двух пострадавших госпитализировали. Полиция начала проверку.

По данным «Фонтанки», владелицей Datsun является выжившая 59-летняя пассажирка, у которой такая же фамилия, как у артистки. Она в тяжелом состоянии. У женщины диагностировали травмы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Водитель Peugeot Boxer госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

В правоохранительных органах, по данным «Комсомольской правды», считают виновником аварии водителя Peugeot Boxer, который выехал на встречную полосу. Однако водитель рассказал изданию, что это не так. По его словам, водитель, в машине которого находилась народная артистка, выехал на его полосу. Мужчина утверждает что у него есть два свидетеля и регистратор.