Появилось видео с места двойного убийства в Солнечногорском районе

В дачном поселке в Солнечногорском районе Московской области произошло двойное убийство. Источник «360» сообщил, что частном доме были обнаружены два женских тела с множественными ножевыми ранениями и пострадавшая шестилетняя девочка.

Собеседник редакции рассказал, что погибшие были мамой и бабушкой ребенка. Сейчас девочку доставили в больницу. На месте работает полиция, ведутся следственные действия.

По данным «Лайфа», девочка рассказала, что на них напал мужчина, который ранее проводил строительные работы. После убийства он собрал в доме ценные вещи и скрылся.