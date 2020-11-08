08 ноября 2020, 04:05
Появилось видео с места двойного убийства в Солнечногорском районе
В дачном поселке в Солнечногорском районе Московской области произошло двойное убийство. Источник «360» сообщил, что частном доме были обнаружены два женских тела с множественными ножевыми ранениями и пострадавшая шестилетняя девочка.
Собеседник редакции рассказал, что погибшие были мамой и бабушкой ребенка. Сейчас девочку доставили в больницу. На месте работает полиция, ведутся следственные действия.
По данным «Лайфа», девочка рассказала, что на них напал мужчина, который ранее проводил строительные работы. После убийства он собрал в доме ценные вещи и скрылся.