Появилось видео с места ДТП, в котором погиб фельдшер из Подмосковья

Появились кадры с места дорожной аварии под Серпуховым, в которой погиб фельдшер скорой помощи. Легковушка врезалась в скорую, прибывшую по вызову на место другого ДТП.

Погибший медработник оказывал помощь пострадавшим людям. На кадрах видны две покореженные легковушки, машина скорой с разбитой фарой, около которой лежат два человека в комбинезонах со светоотражающими подосками. Поблизости стоит реанимобиль, работают сотрудники экстренных служб.

Авария произошла утром на трассе А-108 вблизи деревни Терехунь Серпуховского района Московской области. Автомобиль ВАЗ-2112 врезался в машину скорой, стоявшей на месте другого ДТП.

Фельдшер погиб, водитель скорой и инспектор ГИБДД получили травмы. В первой аварии, на которую они приехали, пострадали три человека — их зажало в легковой машине.

По данным подмосковного главка МВД, водитель ВАЗ-2112 был пьян. Он задержан, сообщили «360» в управлении СК по Серпухову. Расследуется уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.