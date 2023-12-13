Происшествия 13 декабря 2023, 20:23 Появилось видео с места ДТП с учителями во Владимирской области МВД показало видео с места аварии с учителями во Владимирской области

Читать 360tv в

УМВД России по Владимирской области предоставило видео с места ДТП во Владимирской области, в котором погиб водитель автобуса и пострадали 23 пассажира. На мете происшествия работают оперативные бригады МЧС и полиции.

«По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении большегрузным автомобилем», — сообщила начальник ОИиОС УМВД России по Владимирской области Ирина Гавриченко.

Реклама

В автобусе в момент столкновения находились 49 пассажиров — педагоги из Костромской области. Водитель автобуса от полученных травм скончался на месте. Из числа пассажиров 23 учителя пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в Александровскую районную больницу.