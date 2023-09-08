Эксклюзив 08 сентября 2023, 01:21 Появилось видео с места ДТП с участием Ferrari в центре Москвы

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В центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Ferrari Portofino. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении «360».

На видеоролике видно, что капот машины получил повреждения. На месте происшествия ведут работы сотрудники правоохранительных органов.

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Ранее источник «360» сообщил, что в центральном районе Москвы случилась авария. Красный Ferrari Portofino вылетел на тротуар. После происшествия перекрыли одну полосу движения.

Как стало известно Telegram-каналу Mash, в ДТП пострадали водитель и пассажир — 30-летний мужчина и 23-летняя девушка. Они получили несерьезные повреждения, медики оказали им помощь на месте. По предварительной информации, шофер иномарки не справился с управлением на мокром асфальте.

В июле похожая ситуация произошла на улице 1905 года в Москве. Там красный Ferrari влетел в забор. В результате аварии никто не пострадал.