Появилось видео с места ДТП с участием ехавшего из Донецка автобуса

В Липецкой области рейсовый автобус столкнулся с «Газелью». Транспортное средство, в котором ехали почти 40 пассажиров, загорелось. МЧС показало кадры с места происшествия.

Авария произошла в Елецком районе Липецкой области в ночь на 17 июля, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на 375 километре трассы М-4 «Дон». В автобусе начался пожар.

Предварительно установлено, что в транспортном средстве было 39 человек, в том числе один ребенок. Пятеро пострадали, причем трем из них потребовалась госпитализация. Медики оценили полученные людьми травмы как легкие. Остальным скорая оказала помощь на месте.

Источник фото: ГУ МЧС России по Липецкой области

Администрация Елецкого района направила для перевозки пассажиров два автобуса. Их разместят в гостинице.

По имеющимся данным, среди пострадавших двое — жители Кировской области и Ставропольского края. Остальные проживают в Луганской и Донецкой областях. Сам автобус выполнял рейс из Донецка в Санкт-Петербург.