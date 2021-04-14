Появилось видео с места ДТП с автобусом на востоке Москвы

На улице Марксистской в Москве автобус с пассажирами врезался в столб. Видео с места аварии оказалось в распоряжении «360».

Автобус проехал остановку, вылетел на обочину и врезался в фонарный столб, немного перед этим ускорившись. Ранее в МСЧ сообщали о 10 пострадавших. По последним данным, травмы получили восемь человек: семь пассажиров и водитель, которого зажало в кабине.

Спасатели уже достали мужчину. По предварительной информации, ему стало плохо за рулем, хотя до выхода на линию его осмотрели медики. Автобус также проверили перед выездом в город — с ним все было в порядке. Мосгортранс начал служебную проверку.

В ДТП попал автобус №901. Он ездит почти от МКАД по Липецкой улице до Таганки и обратно. На Марксистскую улицу автобус заезжает после разворота. Авария произошла в районе 07:30.