Появилось видео с места ДТП на западе Москвы, в котором погибли два человека | 360°

Эксклюзив 23 октября 2022, 00:53 Появилось видео с места ДТП на западе Москвы, в котором погибли два человека Появилось видео с места ДТП на западе Москвы, в котором погибли два человека

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Авария произошла около 21:00 по улице Богданова в Москве. По предварительным данным, водитель Audi, следуя на запрещающий сигнал светофора, сбил женщину с ребенком, когда они шли по пешеходному переходу, сообщил Telegram-канал «МВД Медиа». В распоряжении «360» находится видео с места происшествия.

Прокуратура ЗАО Москвы в соответствии с требованиями законодательства передала материал проверки в территориальный орган Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 264 УК РФ, написал Telegram-канал прокуратуры Москвы.

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Водитель иномарки находился в состоянии опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. По данным источника «360», погибшая женщина 1980 года рождения была беременна. Вместе с ней находился сын 2017 года рождения, он скончался.

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