Появилось видео с места ДТП на Новосходненском шоссе в Москве

ДТП с участием автомобиля и автобуса произошло на Новосходненском шоссе в Молжаниновском районе Москвы. «360» публикует кадры с места происшествия.

В момент аварии в автобусе находилось четыре пассажира, их не госпитализировали, уточнил корреспондент «360».

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД «360» сообщили, что, по предварительным данным, столкнулись автомобили марки Lexus и автобус.

На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи «скорой». Правоохранителям предстоит установить все причины и обстоятельства аварии.