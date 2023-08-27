27 августа 2023, 14:19
Появилось видео с места ДТП на Головинском шоссе Москвы
«360»: место ДТП с погибшим на Головинском шоссе в Москве попало на видео
В департаменте транспорта столицы подтвердили факт столкновения двух автомобилей на Головинском шоссе. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.
На кадрах видно два автомобиля с сильными повреждениями — такси и машина марки Mercedes. На месте работают сотрудники полиции.
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Уточняется, что в первом авто находились три человека. Водителя отправили в ГКБ № 67, второго пассажира отвезут в Боткинскую больницу. Водитель Mercedes от госпитализации отказался. По данным источника «360», иномарка может принадлежать игроку команды «Армада» Ночной хоккейной лиги.
Движение в районе аварии затруднено. Сотрудники дептранса рекомендовали автомобилистам выбирать альтернативные маршруты.
«На Головинском шоссе произошло столкновение двух автомобилей», — говорится в сообщении.
Один из пассажиров такси погиб в результате полученных травм. Правоохранители установят все причины и обстоятельства случившегося.
ДТП
Москва 2023
Дептранс Москвы
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