Эксклюзив 27 августа 2023, 14:19 Появилось видео с места ДТП на Головинском шоссе Москвы «360»: место ДТП с погибшим на Головинском шоссе в Москве попало на видео

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В департаменте транспорта столицы подтвердили факт столкновения двух автомобилей на Головинском шоссе. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно два автомобиля с сильными повреждениями — такси и машина марки Mercedes. На месте работают сотрудники полиции.

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Уточняется, что в первом авто находились три человека. Водителя отправили в ГКБ № 67, второго пассажира отвезут в Боткинскую больницу. Водитель Mercedes от госпитализации отказался. По данным источника «360», иномарка может принадлежать игроку команды «Армада» Ночной хоккейной лиги.

Движение в районе аварии затруднено. Сотрудники дептранса рекомендовали автомобилистам выбирать альтернативные маршруты.

«На Головинском шоссе произошло столкновение двух автомобилей», — говорится в сообщении.

Один из пассажиров такси погиб в результате полученных травм. Правоохранители установят все причины и обстоятельства случившегося.