Появилось видео с места ДТП мотоцикла и «ГАЗели» в Москве

Место столкновения мотоцикла и «ГАЗели» в Москве сняли на видео. По данным источника «360», в результате аварии погиб один человек.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Среди пострадавших — девушка. Характер полученных ею травм уточняется.

ЧП произошло в районе дома 14/22 по улице Сущевский Вал. В районе ДТП ограничили движение, на место прибыли оперативные службы, уточнили в департаменте транспорта Москвы. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.