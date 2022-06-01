Появилось видео с места ЧП в Мытищах

Появились видео с места ЧП а в пятиэтажке в Мытищах, где, предположительно, взорвался бытовой газ. Кадры, снятые очевидцами, появились в распоряжении «360».

На видео показаны окна горящей квартиры на третьем этаже дома по улице Мира, 6А, где в среду произошло ЧП. Можно заметить, что огонь охватил сразу несколько квартир на третьем этаже. На месте работают пожарные и сотрудники экстренных служб.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту случившегося, в ходе которой дадут правовую оценку действиям всех ответственных лиц и соблюдению требований безопасности. По предварительным данным ведомства, в результате ЧП в Мытищах один человек погиб, еще двое пострадали, в том числе ребенок, их госпитализировали. Информация уточняется.